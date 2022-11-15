KYK burs başvuruları ne zaman bitiyor? Başvurular nereden ve nasıl yapılır? KYK burs ve kredi başvuru ekranı!

KYK burs başvuruları ne zaman bitiyor? Başvurular nereden ve nasıl yapılır? KYK burs ve kredi başvuru ekranı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK burs başvurularının başladığını bildirdi. Peki KYK başvuruları ne zaman bitiyor? Son tarih ne zaman? İşte KYK burs ve kredi başvuru ekranı...

Bu yıl üniversiteye başlayan ve üniversite ara sınıf öğrencilerinin gündeminde KYK burs başvuruları yer alıyor.

Öğrenciler merakla 2022-2023 yılının KYK başvuru tarihlerini ve burs ücretini bekliyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı (KYK) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, başvuruların başladığını duyurdu.

2022-2023 YKS kapsamında yükseköğrenim programlarına yerleşen yüz binlerce öğrenci, burs ve kredi başvurularına odaklandı.

Üniversite öğrencileri, "2022-2023 KYK burs başvuruları ne zaman bitiyor? Nasıl ve nereden başvuru yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman bitiyor?

KYK burs ve kredi başvuruları 17 Kasım 2022 Perşembe günü saat 23.59’a kadar devam edecek.

Başvurular nasıl yapılır?

Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyen öğrenciler, yine bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.