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    KYK bursu ne zaman yatacak? İlk ödeme ne zaman, toplu mu yatırılacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi tarihi

    KYK kredi ve burs başvuruları tamamlandı. Öğrenciler dört gözle bursun yatacağı tarihi bekliyor. Peki KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman yapılacak? Toplu mu ödenecek? İşte detaylar…
    • 12.12.2022 - 10:17
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    KYK bursu ne zaman yatacak? İlk ödeme ne zaman, toplu mu yatırılacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi tarihi

    Bu yıl üniversiteye başlayan ve üniversite ara sınıf öğrencilerinin gündeminde KYK burs ve kredi ödemeleri yer alıyor.

    2022-2023 yılı KYK başvurularını 17 Kasım 2022 tarihinde sona erdi. Öğrenciler merakla başvuru sonuçlarını bekliyor.

    Gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (KYK) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi.

    Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte merak edilen bir diğer konu ise ödeme tarihleri oldu. Başvuru yapan binlerce lisans ve ön lisans öğrencisi, KYK kredi ve burs ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor.

    KYK başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

    KYK kredi ve bursları ne zaman yatacak?

    KYK bursu, Aralık ayının sonunda ya da Ocak ayının başında öğrencilere geçmiş ayların ücretleri ile birlikte toplu olarak ödenecek.

    KYK bursu ne zaman yatacak? İlk ödeme ne zaman, toplu mu yatırılacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi tarihi #1

    KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle:

    • Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü
    • Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü
    • Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü
    • Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü
    • Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü

    KYK bursu ne kadar?

    • Lisans: 850 TL
    • Yüksek lisans: 1700 TL
    • Doktora: 2.550 TL

    KYK bursu ne zaman yatacak? İlk ödeme ne zaman, toplu mu yatırılacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi tarihi #2

    KYK bursu hangi durumlarda kesilir?

    • Başarısız olma,
    • Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
    • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
    • Öğretim kurumunun kapatılması,
    • Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,
    • Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

    KYK bursu ne zaman yatacak? İlk ödeme ne zaman, toplu mu yatırılacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi tarihi #3


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