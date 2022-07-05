KYK ödemesi Kurban Bayramı'ndan önce mi yatacak? KYK ödemeleri ne zaman yatar?

"KYK ödemeleri Kurban Bayramı'ndan önce yatar mı?" sorusu öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki KYK bayramdan önce yatacak mı? İşte detaylar...

Kredi ve Yurtlar Kurumu, üniversite öğrencilerine geri ödemeli ve geri ödemesiz olmak üzere öğrenim kredisi imkanı veriyor.

KYK burs ve kredi alan öğrencilerin ödemeleri, her ay T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplarına yatırılıyor.

Kurban bayramına çok kısa süre kaldı ve öğrenciler tatilin tadını çıkarmak istiyor.

Bu sebepten dolayı KYK bayramdan önce yatar mı sorusu soruluyor.

Peki bayramdan önce KYK yatacak mı, belli mi? İşte detaylar...

KYK bursları ne zaman yatar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından sonra gözler KYK'ya çevrildi.

Ödemelerin Kurban Bayramı'na denk gelmesi sonucu ödemelerin tatilden önce gelmesi bekleniyor.

Ancak bu konu hakkında henüz kesin bir bilgi gelmedi.