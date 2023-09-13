KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Bak, "Yurt başvurularında yüzde 87’lik rakamla tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık" dedi.

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ensonhaber.com

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği haber geldi.

Üniversitede eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler, geçtiğimiz günlerde Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda barınmak adına başvurularını gerçekleştirmişti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2023-2024 öğretim yılı yurt başvuru sonuçları açıklandı.

Bakan Osman Aşkın Bak duyurdu

KYK yurt başvuru sonuçları duyurusu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından yapıldı.

Bak, "Yurt yerleştirme sürecinin ilk aşaması tamamlanmıştır." sözleriyle sonuçların açıklandığını duyurdu.

"Yüzde 87 yerleştirme oranı ile rekora imza attık"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt Başvuru sonuçlarına ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı. İlk aşamada, yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık. Çok kısa süre içerisinde kalan öğrencilerin tümünü yerleştireceğiz.



Yurt kapasitemiz geçtiğimiz yıla oranla artış gösterdi. An itibarıyla 81 il, 260 ilçe ve KKTC’de olmak üzere 822 yurt ve toplam 950 bin yatak kapasitesi ile gençlerimizin hizmetindeyiz.

"Yurtlarımız zor zamanlarda milletimizin tümüne kapılarını açmış, yuva olmuştur"

"Dünyanın en büyük, en kapsayıcı yurt sistemini yönetiyoruz." diyen Bakan Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:

Yalnız barınma değil; beslenme, güvenlik, hijyen, sosyal, sportif, kültürel alanlarda da öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek imkanlarla hizmet veriyoruz. Yurtlarımızın standartları oldukça yüksek. Tercih edilme oranımız bu iddiamızın en açık ispatı. 22 yıl evvel yurtlarda en temel ihtiyaç olan sıcak suya bile belirli gün ve vakitlerde erişilebiliyordu. Banyo ve tuvaletler odaların dışında ve yüzlerce kişinin ortak kullanımındaydı. Beslenmeden hijyene, sosyal alanlardan ders çalışma alanlarına kadar imkanlar kısıtlı ve zayıftı. Ama bugün yurtlarımızın ulaştığı nokta, milletimizin her bir ferdi için gurur vesilesidir. Öyle ki Türkiye'nin dünü ile bugünü arasındaki farkı görmek için GSB yurtları en iyi referanslardan biridir. Geldiğimiz bu noktada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük emek ve destekleri var. Öğrencilerimizin, gençlerimizin imkanlarının artması, güçlendirilmesi konusunda kendileri her daim yolumuzu açmış, öncülük etmişlerdir. Bu sayede yurtlarımız yalnız öğrencilerimize değil, zor zamanlarda milletimizin tümüne kapılarını açmış, yuva olmuştur. Pandemide, depremlerde, yangınlarda ve sel felaketinde yüz binlerce vatandaşımızı yurtlarımızda ağırladık. Yurtlarımızın sahip olduğu güçlü altyapı sayesinde bunu gerçekleştirdik.

Depremden etkilenen öğrenciler öncelikli gruba dahil edildi

Bakan Bak, yedek yerleştirmelerin de hızla devam edeceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-devlet üzerinden takip edebilirler. Çok kısa süre içerisinde de kalan öğrencilerimizin tamamını yerleştirmiş olacağız. Depremden etkilenen öğrencilerimizin tümünü öncelikli gruba dahil ederek yurtlarına yerleştirdik. Çünkü temel önceliğimiz yaraların hızla sarılmasıdır. Çabamız, gayretimiz bu yöndedir. 2023-2024 eğitim öğretim yılında Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illerimiz için 'eğitimin çevrim içi yapılması' kararı doğrultusunda, söz konusu illerimizdeki yurtlarımıza yerleştirme yapılmamıştır. Bu illerde yüz yüze eğitim görecek öğrencilerimiz, durumlarını belgelendirmeleri halinde, Bakanlığımız tarafından belirlenen yurtlarda kalabileceklerdir. Ben, bu vesileyle yurtlarımıza yerleşen tüm öğrencilerimize, Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemize 'hoş geldiniz' diyorum. Evinizin sıcaklığını aratmayacak, güçlü bir aidiyet hissedeceğiniz yurtlarımızda sizleri heyecanla bekliyoruz.

"Ailemize, yuvanıza hoş geldiniz"

Açıklamasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Bak, şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Gençler;



Yurt yerleştirme sonuçlarınız açıklandı!



Bu yıl, tarihimizin en yüksek başvuru talebini almamıza rağmen; yüzde 87'lik ilk yerleştirme oranıyla yeni bir rekora imza attık!



Ailemize, yuvanıza hoş geldiniz!

Sonuçlar e-Devlet üzerinden duyuruldu

KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

KYK yurt sonuçları açıklandığında sorgulama ekranındaki bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarına erişebilecek.

Kayıtlar da e-Devlet üzerinden

YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek.

Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek.

İlk ücret ne zaman ödenecek?

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti, içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir.

Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir.

Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.

KYK yurt ücretleri

KYK'da 6 farklı tipte yurt bulunmaktadır. Yurt ücretleri ise yurt tiplerine göre farklılık gösteriyor.

KYK Tip 1 ücreti aylık 345 lira,

KYK Tip 2 ücreti aylık 405 lira,

KYK Tip 3 ücreti aylık 480 lira,

KYK Tip 5 ücreti aylık 510 lira

KYK Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.