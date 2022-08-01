KYK'da ücretsiz konaklama yaş aralığı genişletildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaz tatili boyunca gençlerin gittikleri illerde ücretsiz olarak KYK'da kalabilecekleri uygulamada yaş aralığının 18-30 şeklinde genişletildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısından sonra yaptığı halka sesleniş konuşmasında önemli konulara değindi.

Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren konularda açıklamalarda bulunan Erdoğan, gençlere de bir müjde verdi.

Erdoğan, saha önce gençlerin seyahat amaçlı gittikleri illerde KYK yurtlarında kalmaları için hayata geçirilen 'Seyahatsever' uygulamasında yaş aralığının gelen talep üzerine genişletildiğini söyledi.

Yaş aralığı 18-30' çıkarıldı

Erdoğan, "Bir müjde de gençlerimize vermek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ülkemizi gezmeye çıkan gençlerimize yurtlarımızın kapılarını açtığını daha önce açıklamıştık.

Seyahatsever adını verdiğimiz bu ygulamaya gerçekten çok fazla talep geldi. Gençlerimizin bu imkandan daha fazla katılımla istifadesini sağlamak için onlardan gelen istek doğrultusunda yaş aralığını 18-25'ten 18-30'a yükselttik." dedi.

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