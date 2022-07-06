Lahmacundan mahrum kalmak istemeyenlere...Vegan lahmacun olur mu? Nasıl yapılır?

Lahmacundan mahrum kalmak istemeyenlere...Vegan lahmacun olur mu? Nasıl yapılır?

Vegan- vejeteryan beslenme şekilleri çok yaygınlaştı. Et tüketmek istemeyenler vegan lahmacun nasıl yapılır? sorusunu araştırmaya başladı. İşte tarifi...

Lahmacun, Türk mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden biri...

Lahmacun isminin Arapça’dan geldiğini biliyor muydunuz? Lahmacun, Arapça'da "etli hamur" anlamına gelen lahm bi ajin'den türemiştir.

Dünyaca bilinen ve sevilen lahmacunun kıymayla yapıldığını bilmeyen yoktur.

Ancak vejeteryan-vegan beslenme artık çok yaygın ve tercih edilen bir beslenme türüdür.

Bu sebeple lahmacunun vegan versiyonu da sıklıkla gördüğümüz tariflerden oldu.

Peki, lahmacunun vegan versiyonu olur mu? Neden olmasın?

İşte, lahmacundan mahrum kalmak istemeyenlere vegan lahmacun tarifi...

Soya kıymalı lahmacun

Malzemeler:

125 gr soya kıyması

1 orta boy kuru soğan

1 orta boy domates

Yarım demet maydanoz

2 tatlı kaşığı salça Zeytinyağı Tuz Karabiber Kimyon. İsteğe bağlı isot ve pul biber.

Hamuru için:

250 gr un 1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kuru maya, su

Nasıl Yapılır?

Geniş bir kaba un, maya ve suyu koyup ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğurun. (Yumuşak bir hamur olacak)

Üstü kapalı bir şekilde sıcak bir yerde 1 saat dinlenmeye bırakın.

Soya kıymasına azar azar sıcak su ekleyin ve 15 dk suyu çekmesini bekleyin.

Soğan, domates ve maydanozu ince ince kıyın ya da kolaylık olması için robota atıp çektirebilirsiniz.

15 dk sonunda soya kıymasının suyunu elinizle sıkarak bir kaba alın.

Diğer iç harç malzemeleriyle birlikte karıştırın.

1 saat sonunda mayalanan hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle hamuru açın. (Hamurun yapışmaması için elimizi çok az yağlayabilirsiniz.)

Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine önce elinizle açtığınız hamurları yerleştirip üzerine harcı ekleyin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında hamur pişene kadar bekleyin.

Malzemeler

2 köz patlıcan

1 yeşil biber

1 kapya biber

1 domates

1 orta boy soğan

2 diş sarımsak Tuz, maydanoz Karabiber Kimyon İsot, pul biber.

Nasıl hazırlanır?

Hamuru yukarıdaki tariflere göre hazırlayın.

Diğer bütün malzemeleri mutfak robotundan çekin.

Dinlenmiş hamuru açıp malzemeleri ekleyin.

Fırında ya da tavada kızarana kadar pişirin.

Şimdiden afiyet olsun...