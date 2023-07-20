Latif Şimşek: Ekrem İmamoğlu’nun yegane amacı CHP Genel Başkanı olmak Ensonhaber yayınında CHP'yi sarsan gizli toplantı için konuşan gazeteci Latif Şimşek, Ekrem İmamoğlu'nun tek amacının CHP Genel Başkanlığı'nı ele geçirmek olduğunu vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın seçim zaferinin ardından CHP içinde başlayan 'değişim' tartışmaları tüm şiddetiyle devam ediyor.

Seçimin ardından CHP liderine 'değişim' çağrısı yapanların başında gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı CHP'li kurmaylar geçtiğimiz günlerde gizli bir Zoom toplantısı düzenledi.

CHP karıştı

Gizli olarak Zoom üzerinden yapılan toplantı medyaya sızdırılınca CHP karıştı.

Gündemin nabzı ise Ensonhaber'de yorumlanmaya devam ediyor.

Ensonhaber Youtube kanalında yayınlanan Gündem Özel programının konuğu gazeteci Latif Şimşek oldu.

"Ekrem İmamoğlu’nun yegane amacı CHP Genel Başkanı olmak"

Muhalefet cephesinde gizli yapılan toplantıyla ilgili konuşan Şimşek şu açıklamalarda bulundu:

CHP’de seçimlerin kaybedilmesi durumunda bir genel başkanlık krizi yaşanacağı aylar öncesinden belliydi. Kemal Bey’e ciddi bir destek verildi. Özgür Özel, Muharrem Erkek gibi can siperane bir şekilde Kılıçdaroğlu’nu savunanların şimdi bu durumda olmaları şaşırtıcı. Uzun zamandır söylüyorum Ekrem İmamoğlu’nun yegane amacı CHP Genel Başkanı olmak. Bugün bu söylediklerimizin tezahürünü yaşıyoruz.

"Kılıçdaroğlu’na gidici gözüyle bakıyorlar"

Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için bu görevi Özgür Özel’e verdi. Bu kadar güvendiği bir isim bu hareketlere girişebiliyor. Eğer bu gizli toplantı değilse neden açık açık yapılmadı bu toplantı. Bir yemek organizasyonunda da bunlar konuşulabilirdi böyle yapılsaydı legal bir şekilde kalırdı bu toplantı. Ama bu toplantı Kılıçdaroğlu’na ihanet edilen bir toplantı haline dönüştü. Bu isimler muhtemelen Kılıçdaroğlu’na gidici gözüyle bakıyorlar.

"Dünya hem Erdoğan’ın hem de Türkiye’nin adını ezberledi"

Latif Şimşek'in gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turu da vardı.

Türkiye'nin dış politikadaki üstün rolünü değerlendiren Şimşek şöyle devam etti:

Sayın Cumhurbaşkanı iktidara geldiği 2002 yılından itibaren Ortadoğu’da lokomotif güç olma düşüncesiyle hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aklında bu düşünce her zaman var oldu. Bundan 20 yıl önce Avrupa ülkelerinde Türkiye ile röportaj yapılırken yerel halk Türkiye diye bir ülke mi var diye hayret ediyorlardı. Bugün bütün Avrupa hem Türkiye’nin hem de Erdoğan’ın adını ezberlediyse bunun altında yatan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış politikadaki akılcı stratejisidir. Artık dünyadaki bütün gazeteler Türkiye’den ve Erdoğan’dan bahsediyor.

"Muhalefetin bu yatırımlardan neden rahatsız olduğunu anlayabilmiş değilim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez ülkelerinden aldığı yatırımlarla ilgili konuşan Şimşek şunları söyledi: