Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın seçim zaferinin ardından CHP içinde başlayan 'değişim' tartışmaları tüm şiddetiyle devam ediyor.

Seçimin ardından CHP liderine 'değişim' çağrısı yapanların başında gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı CHP'li kurmaylar geçtiğimiz günlerde gizli bir Zoom toplantısı düzenledi.

Gizli olarak Zoom üzerinden yapılan toplantı medyaya sızdırılınca CHP karıştı.

Muhalefet cephesinde gizli yapılan toplantıyla ilgili konuşan Şimşek şu açıklamalarda bulundu:

CHP’de seçimlerin kaybedilmesi durumunda bir genel başkanlık krizi yaşanacağı aylar öncesinden belliydi. Kemal Bey’e ciddi bir destek verildi. Özgür Özel, Muharrem Erkek gibi can siperane bir şekilde Kılıçdaroğlu’nu savunanların şimdi bu durumda olmaları şaşırtıcı. Uzun zamandır söylüyorum Ekrem İmamoğlu’nun yegane amacı CHP Genel Başkanı olmak. Bugün bu söylediklerimizin tezahürünü yaşıyoruz.

Latif Şimşek'in gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turu da vardı.

Türkiye'nin dış politikadaki üstün rolünü değerlendiren Şimşek şöyle devam etti:

Sayın Cumhurbaşkanı iktidara geldiği 2002 yılından itibaren Ortadoğu’da lokomotif güç olma düşüncesiyle hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aklında bu düşünce her zaman var oldu. Bundan 20 yıl önce Avrupa ülkelerinde Türkiye ile röportaj yapılırken yerel halk Türkiye diye bir ülke mi var diye hayret ediyorlardı. Bugün bütün Avrupa hem Türkiye’nin hem de Erdoğan’ın adını ezberlediyse bunun altında yatan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış politikadaki akılcı stratejisidir. Artık dünyadaki bütün gazeteler Türkiye’den ve Erdoğan’dan bahsediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez ülkelerinden aldığı yatırımlarla ilgili konuşan Şimşek şunları söyledi:

Türkiye ekonomik olarak dünyanın ilk 17 ülkesinden birisi. Her geçen gün Türkiye’de yatırım alanları genişliyor ve çeşitleniyor. Türkiye’de turizm sektörü pandemi döneminde sekteye uğrasada gelişme eğiliminde. Savunma sanayii ile ilgili bazı İHA ve SİHA’ların satışıyla ilgili bir anlaşma olabilir. Muhalefetin her zamanki gibi bir art niyetli yaklaşımı söz konusu. Türkiye’nin ekonomik olarak açılıma ihtiyaç duyduğu bir dönemde gelecek olan 55 milyar dolarlık bir anlaşma Türkiye’deki her insanı olduğu gibi muhalefeti de sevindirmesi gerekir. Muhalefetin bu yatırımlardan neden rahatsız olduğunu anlayabilmiş değilim.