Le Figaro: Türkiye askeri güce dönüşme yolunda

Fransız Le Figaro gazetesi Türk savunma sanayisinin son yıllarda attığı önemli adımları ele aldı.

"İnsansız hava araçları, füzeler, savaş uçakları... Türkiye, askeri gücün yolunda" başlıklı haberde İstanbul'da binlerce insanın TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında ülkenin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu dahil Türk Deniz Kuvvetleri'nin gemilerini görmeye geldiği, Türkiye'nin 'Mavi Vatan doktriniyle Akdeniz'de geniş bir egemenlik ve Karadeniz'de baskın bir rol istediğine' işaret edildi.

"SELÇUK BAYRAKTAR ULUSAL BİR KAHRAMAN GİBİ"

Haberde, "İHA'ların şirketi Baykar'ın yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar, ulusal bir kahraman gibi" ifadesi kullanılırken Bayraktar'ın yüzünün tek başına Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısını ve yenilikçi teknolojilerindeki canlılığını temsil ettiği değerlendirmesine yer verildi.

TEKNOFEST Mavi Vatan'da Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı ve insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA gibi araçların sergilendiği belirtilen haberde İstanbul Tersane Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin'in festivalde TCG Anadolu'nun amfibi kapasiteleri ve taşıdığı İHA'lar sayesinde 'bir güç projeksiyonu aracı' olduğunu ve geminin sahip olduğu hastaneyle insani operasyonlara da hizmet verebileceğini anlattığı aktarıldı.

"Baykar tarafından yılda birkaç defa organize edilen TEKNOFEST, askeri gösteri ve teknoloji yarışmasını bir araya getiriyor" ifadesine yer verilen haberde genç mühendis ekiplerin burada inovasyonlarını tanıtmak ve burs kazanmak için yarıştığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç gün önce TCG Anadolu'dan daha büyük bir geminin inşa edileceğini duyurduğu kaydedilen haberde söz konusu Milli Uçak Gemisi'nin Türk Deniz Kuvvetleri'ne 2030'da teslim edilebileceğine işaret edildi.

"TÜRKİYE ARTIK SİLAHLARININ YÜZDE 80'İNİ ÜRETİYOR"

Türk savunma sanayiinin müşteri listesinin uzadığı vurgulanarak Türkiye'nin nadiren kapılarını başkasına açtığı savunma sanayiinin başarılarını dünyaya ve potansiyel ticari ortaklarına göstermek istediği değerlendirmesi yapıldı.

Baykar'ın İtalyan savunma şirketi Leonardo'yla beraber SİHA geliştirmek ve üretmek için ortaklık imzaladığı hatırlatılan haberde, "Baykar, ağustosun başında Hırvat ordusuna 6 adet TB2 teslim etti. Polonya, Katar, Kuveyt ve birçok Sahel ülkesine de tedarik sağlıyor. Selçuk Bayraktar'a göre toplam 42 ülkeye ihracat yapıyor" ifadeleri kullanıldı.

"Türk hükümeti savunma sanayiinin ülke ekonomisinin lokomotiflerinden biri ve ihracat gücü haline geldiğini belirtiyor" bilgisi verilen haberde Türkiye'nin 2024'te 185 ülkeye 7,1 milyar dolar değerinde savunma malzemesi ihraç ettiği vurgulandı.

Bunun bir önceki yıla göre yüzde 29 artış anlamına geldiği ve Türkiye'nin bu sektörde dışa bağımlılığını da azalttığına işaret edilen haberde, "Türkiye artık silahlarının yüzde 80'ini üretiyor" ifadesine yer verildi.