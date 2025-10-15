Le Figaro yazdı: Gazze ateşkesinde stratejik aktör Erdoğan

Gazze'de katil İsrail'in 2 yıllık soykırımından sonra nihayet bombalar durdu.

70 bine yakın masum sivilin İsrail tarafından katledildiği bu korkunç dönem, Türkiye'nin de büyük çaba harcadığı diplomasi sürecinden sonra ateşkesle kapandı.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması dolayısıyla Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Şarm el-Şeyh Anlaşması imza töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, anlaşmayı imzaladı.

BATI MEDYASINDA TÜRKİYE GÜNDEMİ

Tüm dünyanın yakından takip ettiği bu imza töreninde gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerindeydi.

Ateşkes sürecinde kilit rol oynayan Türkiye'nin Batı ülkelerinin önünde masada olması, tüm dünya medyasının gündemindeydi.

"BARIŞTA STRATEJİK AKTÖR ERDOĞAN"

Bu tarihi anların Batı medyasındaki etkisi devam ediyor.

Bu kapsamda Fransız Le Figaro gazetesi, "İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin stratejik aktörü Recep Tayyip Erdoğan" başlıklı bir makale yayınlayarak Türkiye ve Erdoğan'ın barıştaki rolünü anlattı.

Barışta Türkiye'nin rolüne dikkat çekilen makalede, "Türkiye Cumhurbaşkanı, dengeleyici tavrına sadık kalarak, Gazze barış anlaşmasında kilit bir aktör olarak kendini kanıtladı." ifadelerine yer verildi.

"ÖLÇÜLÜ VE MEMNUN BİR GÜLÜMSEME"

İmza masasının tasvir edildiği makalede, şu ifadeler kullanıldı: