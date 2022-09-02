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Levent Göktaş yakalandı
Levent Göktaş'ın Bulgaristan'da yakalandığı, Türkiye'ye iadesi için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
- 02.09.2022 - 08:27
Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı’nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalandı.
Ayrıntılar gelecek..