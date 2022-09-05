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    Levent Göktaş'ın iade sürecinde son durum

    Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın iadesi için hazırlanan talepname Dışişleri Bakanlığı'na gönderdi.
    • 05.09.2022 - 18:35
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    Levent Göktaş'ın iade sürecinde son durum

    Bulgaristan'da yakalanan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın iadesi süreci devam ediyor.

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, 2 Eylül'de Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı.

    Talepname Dışişleri'ne gönderildi

    Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı.

    Bu kapsamda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi için talepname hazırlandı. İade talepnamesi Bulgaristan yetkililerine iletilmek üzere Adalet Bakanlığı'nca Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi.

    Levent Göktaş ın iade sürecinde son durum #1

     


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