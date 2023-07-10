Selçuklu'ya uzanan lezzet: Kenevir helvası Konya Büyükşehir Belediyesi, bölgenin en sevilen lezzetlerinden biri olan ve kış tatlısı olarak bilinen Kenevir helvasını üreterek vatandaşlarla buluşturuyor.

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Türkiye'de yöresel lezzetler oldukça dikkat çekiyor.

Sıcak yemekler, baharatlı yiyecekler derken en çok sevilenler ise hiç şüphesiz 'tatlılar.'

İlk akıllara şerbetli ve sütlü tatlılar gelse de, bilinen lezzetlere adeta rakip olacak tatlı Konya mutfağından çıkıyor.

Konya'nın meşhur 'Kenevir Helvası'

Zengin bir mutfak kültürüne sahip olan Mevlana şehri Konya'da 'Kenevir helvası' ün salıyor.

Kentin coğrafi işaretli lezzetleri arasında yer alan Kenevir helvası, kış tatlısı olarak biliniyor.

6 malzemeyle yapılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen, Selçuklu mutfağına özgü bin yıllık geçmişe sahip olan tatlı yeniden revaçta.

Fındık, ceviz, kenevir, badem, pekmez ve leblebinin buluşmasıyla ortaya çıkan eşsiz lezzet, 'eğlencelik' olarak da biliniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi sayesinde her mevsim ulaşılabiliyor

Büyükşehir Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş ya da tek bir dönemde ulaşılabilen lezzeti şimdilerde yeniden üreterek vatandaşlarla buluşturuyor.

Uzun süre saklanabilme özelliği olan helva, genellikle çay ve kahve yanında ikram ediliyor.

Kuruyemişlerle zenginleştirilen helva içerisinde katkı maddesi olmaması nedeniyle çocukların tüketimine de uygun.