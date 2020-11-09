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    LGS'nin yapılacağı tarih açıklandı

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, LGS kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacağı duyuruldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.11.2020 - 14:19
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 14:39
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    LGS'nin yapılacağı tarih açıklandı

    Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınavın (LGS 2021) tarihi duyuruldu.

    SINAV 6 HAZİRAN'DA

    Merkezî sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.

    Sınav sonuçlarının yayınlanmasının ardından öğrenciler, lise tercih takvimine göre işlemlerini gerçekleştirecek.

    LGS nin yapılacağı tarih açıklandı #1

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