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LGS'nin yapılacağı tarih açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, LGS kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacağı duyuruldu.
- AA & Ensonhaber
- 09.11.2020 - 14:19
- Güncelleme : 09.11.2020 - 14:39
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınavın (LGS 2021) tarihi duyuruldu.
SINAV 6 HAZİRAN'DA
Merkezî sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Sınav sonuçlarının yayınlanmasının ardından öğrenciler, lise tercih takvimine göre işlemlerini gerçekleştirecek.