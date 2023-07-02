LGS'ye giren öğrencilerin tercih süreci yarın başlıyor Liseye geçecek öğrencilerin merkezi sınav puanı, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabileceği tercih sürecine yarın giriyor.

ensonhaber.com

Yaz tatiliyle birlikte sınavlar da sona erdi...

Binlerce öğrenci bir eğitim yılını daha geride bıraktı.

Liseye geçecek öğrenciler 4 Haziran'da heyecanlı bir sınav süreci yaşadı.

Binlerce öğrencinin girdiği sınavın ardından yeni süreçler başlıyor.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler yarın itibariyle tercih sürecine girecek.

Öğrenciler merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

E-okul sitesinden yapılacak

Tercih işlemleri Milli Eğitim Bakanlığının "e-okul" sitesi üzerinden ya da herhangi bir resmi ortaokul ya da imam hatip ortaokulu müdürlüğünden gerçekleştirilecek.

10 okul seçilebilecek

Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek.

Yerel yerleştirmede ise 5 okul tercih hakkı olacak.

Yerleştirme sonuçları 24 Temmuz'da

Deprem bölgesindeki okulların 8'inci sınıflarında kayıtlı olan öğrenciler için, sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açılacak.

LGS yerleştirme sonuçları ise 24 Temmuz tarihinde ilan edilecek.