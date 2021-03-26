Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El Menfi, Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanlığı, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile Konsey üyesi Lafi'nin, Türkiye'ye ziyarette bulunacağını duyurdu.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi ile Konsey üyesi Abdullah Hüseyin El Lafi'nin, Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Sayın Muhammed Yunus El Menfi ile Konsey üyesi Sayın Abdullah Hüseyin El Lafi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 26 Mart 2021 tarihinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştireceklerdir.

"İŞBİRLİĞİNİN DAHA DA GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ADIMLAR ELE ALINACAK"

Libya Başkanlık Konseyi’nin göreve başlamasının ardından Türkiye’ye düzenleyecekleri bu ilk ziyarette, Türkiye-Libya arasındaki köklü ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir” denildi.



