Liderlerin oy kullandığı sandıkların sonuçları paylaşıldı Siyasi parti liderlerinin oy kullandığı sandıkların sonuçları paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, oy kullandığı sandıklarda birinci çıktı.

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Tüm Türkiye'nin kilitlendiği Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi tüm hızıyla sürüyor.

Sandıklardan sonuçlar gelmeye devam ederken, siyasi parti liderlerinin oy kullandığı sonuçlar da açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullandığı sandıkta zirvede

Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu’ndaki 3279 numaralı sandıktan en yüksek oy Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çıktı. Erdoğan 212, Kemal Kılıçdaroğlu 132 oy, Sinan Oğan ise 12 oy aldı.

Bahçeli'nin sandığından Kılıçdaroğlu çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu'na 238, Recep Tayyip Erdoğan'a 57, Sinan Oğan'a 4, Muharrem İnce'ye ise 1 oy çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıkta da sonuçlar açıklandı.

Kılıçdaroğlu kendi sandığından lider çıktı

Kılıçdaroğlu'nun oy verdiği Arjantin İlkokulu'ndaki 4221 numaralı sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi için kullanılan 331 oyun 6'sı geçersiz sayıldı.

Sayım sonuçlarına göre, Kılıçdaroğlu, 229 oyla birinci oldu.

Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 90, Kemal Kılıçdaroğlu'na 229 ve Sinan Oğan'a 6 oy çıktı. Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye ise oy çıkmadı.

Sinan Oğan'ın sandığında son durum

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın oy kullandığı sandıkta en fazla oyu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aldı. Oğan'ın oy verdiği Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ndeki 1276 numaralı sandıkta kullanılan 331 oyun 3'ü geçersiz sayıldı.

Sayım sonuçlarına göre, Kemal Kılıçdaroğlu 278 oyla birinci oldu. Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 36, Sinan Oğan'a 14 oy çıkarken, Muharrem İnce için oy çıkmadı.

İnce'nin oy verdiği sandıkta Kılıçdaroğlu'na 296 oy

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi için Ankara'daki Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde oy kullandı.

İnce'nin de oy verdiği 4617 numaralı sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu'na 296, Recep Tayyip Erdoğan'a 50, Sinan Oğan'a 12 ve Muharrem İnce'ye ise 3 oy çıktı.