Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler

Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool, Leicester City'i ağırlayacak. Futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. İşte detaylar ve muhtemel 11'ler...

Dünya Kupası arasından sonra İngiltere Premier Lig, 18. haftasıyla devam ediyor. Liverpool bu hafta Leicester City'i konuk edecek.

Liverpool, ligdeki son maçında Aston Villa’yı 3-1’lik skorla mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı. Puan tablosunda ise toplamda 25 puanla 6. sırada yer alıyor.

Leicester City ise son maçında Newcastle United ile karşı karşıya gelmiş, 3-0’lık skorla mağlubiyet almıştı. Puan tablosunda ise 17 puanla 13. sırada yer alıyor.

İngiltere Premier Lig'ini yakından takip eden futbolseverler, iki takımın karşılaşmasını heyecanla bekliyor. İşte maçın detaylar ve muhtemel 11'ler...

Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Premier Lig'in 18. haftasındaki Liverpool ve Leicester City karşılaşması 30 Aralık 2022 Cuma günü (yarın) saat 23:00'de başlayacak. Maç beIN Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Liverpool İlk 11'i (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago, Salah, Nunez, Oxlade-Chamberlain.

Leicester İlk 11 (4-1-4-1): Ward, Kestane, Amartey, Faes, Thomas, Soumare, Perez, Tielemans, Dewsbury-Hall, Barnes, Vardy.