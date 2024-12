Londra'da binlerce kişi Gazze'de öldürülen çocuklar için yürüdü

İngiltere'nin başkenti Londra'daki parlamento binası yakınlarında düzenlenen Filistin'e destek gösterisine katılanlar, Gazze'de hayatını kaybeden binlerce çocuğu anmak için yanlarına çiçek ve oyuncaklar getirdi.

SLOGANLAR ATILDI

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin", "Hepimiz Filistinliyiz”, “Soykırımı durdurun” ve "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganları attı.

Meydanda kurulan sahneden katılımcılara seslenen "Savaşı Durdurun Koalisyonu (Stop the War Coalition)" adlı sivil toplum hareketi kurucularından John Rees, İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlayan saldırılarının üzerinden bir yılı aşkın sürenin geçtiğine değindi.

Filistin halkının mücadele tarihinin uzun yıllar öncesine dayandığına işaret eden Rees, dünyanın dört bir yanında bu mücadeleye destek verenlerin ortaya koyduğu çabanın da önemine işaret etti.

"TARİHİN YAYI UZUNDUR ANCAK ADALETE DOĞRU EĞİLİR"

Rees, ABD'li insan hakları savunucusu Martin Luther King'in 1968'de yaptığı bir konuşmada, "Tarihin yayı uzundur ancak adalete doğru eğilir." sözüne atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bunun (tarihin) sadece bir bölümüyüz. Ancak, bu bölümü nasıl yazdığımız, sonraki bölümlerde zafer öyküsünün mü yoksa yenilgi öyküsünün mü yazılacağını belirleyecektir. Bu yüzden çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız. Aktivistlerin sabırsızlığına ve tarihçilerin sabrına sahip olmalıyız ki her haftanın her gününün her saatinde yaptıklarımızın önümüzdeki ve gelecek yıllarda olacakları şekillendireceğini bilelim."