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Haber Merkezi

Amerika, şiddetli bir yangın felaketiyle mücadele ediyor.

California'nın Los Angeles kentinde dört farklı bölgede başlayan orman yangınları, iki gündür kontrol altına alınamıyor. Eaton, Palisades, Hurst ve Woodley bölgelerinde etkisini artıran alevler, hızla geniş bir alana yayılıyor.

5 KİŞİ ÖLDÜ, 100 BİNDEN FAZLA TAHLİYE VAR

Özellikle Pacific Palisades'te büyük bir tahribata yol açan yangında yaklaşık 3 bin hektarlık alan kül oldu. Bölgedeki yoğun duman ve hızla ilerleyen yangın nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken, 100 binden fazla kişi için tahliye emri verildi.

LOS ANGELES'TA "OHAL" İLAN EDİLDİ

California Valisi Gavin Newsom, devam eden müdahale çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade ederek Los Angeles için "acil durum" ilan ettiklerini duyurdu. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

İTFAİYEDEN MARKET POŞETİYLE MÜDAHALE

Yangına müdahalede etkisiz ve çaresiz kalan itfaiye ekipleri, su sıkıntısı da yaşamaya başladı.

Bu yüzden basınçlı hortumu kullanmak istemeyen itfaiyecilerin, bazı alevleri market poşetiyle söndürmeye çalıştığı anlar görüntülendi.

