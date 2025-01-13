Los Angeles yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi

İHA

ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde 6 gün önce başlayan orman yangınları sürerken, felaketin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 24'E YÜKSELDİ

Los Angeles Adli Tıp Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Palisades Yangını'nda 8, Eaton Yangını'nda ise 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 24’e yükseldi.

16 KİŞİ KAYIP

Los Angeles County Şerifi Robert Luna ise Palisades Yangını bölgesinde 4, Eaton Yangını bölgesinde 12 olmak üzere 16 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

105 BİN KİŞİ TAHLİYE EMRİ ALTINDA

Palisades Yangını’nın yüzde 11, Eaton Yangını'nın yüzde 27 oranında kontrol altına alınabildiğini belirten yetkililer, 105 bin kişinin hala tahliye emri altında olduğunu ifade etti.

Bölgedeki diğer küçük çaplı yangınların da sürdüğü belirtilirken, söndürme çalışmalarının California ve diğer eyaletlerden gelen 14 bini aşkın personel, bin 400 itfaiye aracı ve 84 uçağın katılımıyla devam ettiği aktarıldı.