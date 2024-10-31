Lübnan Başbakanı Mikati: Ateşkesin sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz
AA

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail-Hizbullah arasında ateşkes sağlanması için çabalar sürüyor.

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"ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail-Hizbullah arasında ateşkes sağlanması için çaba gösterdiğini belirterek, "Önümüzdeki saatler ya da günler içinde ateşkes sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mikati, ateşkes konusunda tedbirli iyimserlik içinde olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Seçil Selen Balık
Editor