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Lübnan Başbakanı Mikati: Ateşkesin sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz

Lübnan Başbakanı Mikati: Ateşkesin sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz İsrail ile Lübnan arasında süren çatışmaların ardından gündeme gelen geçici ateşkes için görüşmeler sürüyor. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, "Ateşkesin sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz" açıklamasında bulundu.