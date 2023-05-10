Lübnan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim desteği Lübnanlı Prof. Dr. Rafet Muhammed Reşit El-Mikati’nin, 14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırladığı "Zafer Allah'tandır" isimli beste sosyal medyada büyük beğeni aldı.

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Türkiye tarihinin en önemli seçimlerine saatler kaldı...

Aylarca yaşanan heyecan son haftada giderek arttı.

Cumhurbaşkanı adayları da sahadaki çalışmalarını hızlandırdı.

Sosyal medyada da seçim atmosferinin hakim olmasıyla, partilerin seçim reklamları art arda yayınlanmaya başladı.

Bu süreçte mitingleri coşkulu geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve reklam çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdüren AK Parti, adeta seçim sürecine damga vuruyor.

İslam aleminden tam destek

Dünyada da yakından takip edilen 14 Mayıs arifesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekler art arda geliyor.

Son olarak bir destek de Arap ülkesi Lübnan'dan geldi.

Lübnanlı Prof. Dr. Rafet Muhammed Reşit El-Mikati’nin hazırladığı seçim şarkısı, İslam aleminin desteğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yoğun ilgi gördü

"Zafer Allah'tandır" isimli beste, sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Klipte ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterilen sevgi seline, yerli ve milli otomobil Togg'a, Türkiye'nin ürettiği savaş uçaklarına ve Ayasofya'ya yer verildi.