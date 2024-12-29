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AA

Lübnanlı Şii din alimi ve Hizbullah'ın ilk Genel Sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli'nin X hesabından bir video paylaşıldı.

Videoda Şii alim, Suriye'deki Alevilere bölünmeme çağrısı yaptı.

"SURİYE'DE BÖLÜNME VE PARÇALANMA OLMAYACAK"

Lübnanlı Tufeyli, "Suriye'deki tüm azınlıklara ve düşmanların hizmetkarlarına söylüyorum. Suriye'de bölünme ve parçalanma olmayacak. Halkı birdir, devleti bir. " dedi.

Tufeyli, "Türkiye'nin desteklediği güçlü, motive bir halk. Geleceğini, güvenliğini, gücünü Suriye'nin geleceğinde, güvenliğinde, gücünde görüyor. Bunu korumak için kararlı ve bu olmazsa savaşır." ifadelerini kullandı.

"BAZILARI HESAP VERMEKTEN KORKUYOR"

Esed rejimi yetkililerine işaret eden Tufeyli, "Suriye'nin sahil kesimindeki kardeşlerim dikkat ediniz. Onlarca yıl Suriye'yi yağmalayan ve halkını katledenlerden bazıları bugün hesap vermekten korkuyor." diye konuştu.

Tufeyli, Esed rejiminin Suriye halkını iç savaşın eşiğinde bıraktığına dikkati çekerek, "Eğer bu gerçekleşirse, Allah korusun sahil bölgesi kaosa sürüklenirse, insanların özellikle intikam duyguları taşıyanların ne yapacağını bilemeyiz. Acı çeken ve öfkeli olan çok insan var." şeklinde konuştu.

"KAÇAK BEŞŞAR VE BABASININ ZEBANİLERİNİ VE HIRSIZLARINI KOVUN"

Lübnanlı Şii alim sözlerine, "Sizin hayrınızı isteyen biri olarak söylüyorum; kaçak Beşşar ve babasının zebanilerini ve hırsızlarını kovun." diyerek son verdi.