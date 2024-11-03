Lütfi Bayraktar: Bu iktidar olmasaydı yiyecek ekmek bulamazdınız

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AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, partisinin Karasu ilçe teşkilatında açıklamalarda bulundu.

Karasu İlçe Teşkilatının 8. Olağan Kongresi’nde konuşan Bayraktar, gündeme dair değerlendirmelerde bulunduğu sözleriyle dikkati çekti.

Bayraktar özellikle ekonomik gelişmeler hakkında konuşanlara şu ifadeleri kullandı;

"BU İKTİDAR OLMASAYDI 20 YIL YİYECEK EKMEK BULAMAZDINIZ"

Ekonomik sıkıntı yaşıyoruz ama etrafınızı bir görün.Eğer bu iktidar başta olmasaydı, çevremizde sadece Libya, Irak, Suriye, Gazze olsaydı, bu iktidar olmasaydı 20 yıl siz yiyecek ekmek bulamazdınız.

"SİZİN VATANINIZ YOKTU"

Kıbrıs’ta yaşadık bunu. Bu iktidar 20 yıldan bu yana savunma sanayini güçlendirmeseydi, bu kadroları kurmasaydı sizin vatanınız yoktu.

KARABÜK MİLLETVEKİLİ ALİ KESKINKILIÇ'IN AÇIKLAMALARI DA DİKKATİ ÇEKMİŞTİ

Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, yapılan yatırımları eleştirenlere sert bir üslupla seslenerek "O yolları baban mı açtı? Deden mi açtı? Allah’tan korkun" ifadelerini kullanmıştı.