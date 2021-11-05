Lütfi Elvan istifasını verdi iddiası yalan çıktı

Cumhuriyet gazetesinin, 'Lütfi Elvan istifa etti, Berat Albayrak ismi yeniden gündemde' haberini yalanlandı.

Cumhuriyet gazetesi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa etmek istediğini yazdı.

Haberin detaylarında Berat Albayrak isminin yeniden gündemde olduğu belirtildi.

Bu iddiaya ilişkin İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi.

"HABER YALANDIR"

Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elban görevinin başındadır. Aşağıdaki sözde haber yalandır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür. Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz!" ifadelerini kullandı.