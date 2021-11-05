Euro
11.2192
-0.06%
Dolar
9.6792
-0.04%
Altın
565.96
1.31%
Borsa
1.584
0.5%
Bitcoin
590.000
-1.80%
BTXN Coin
25.18
-0.27%
15ºC
İstanbul
Sis 15 C

    Lütfi Elvan istifasını verdi iddiası yalan çıktı

    Cumhuriyet gazetesinin, 'Lütfi Elvan istifa etti, Berat Albayrak ismi yeniden gündemde' haberini yalanlandı.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2021 - 11:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Lütfi Elvan istifasını verdi iddiası yalan çıktı

    Cumhuriyet gazetesi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa etmek istediğini yazdı.

    Haberin detaylarında Berat Albayrak isminin yeniden gündemde olduğu belirtildi.

    Bu iddiaya ilişkin İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi.

    "HABER YALANDIR"

    Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elban  görevinin başındadır. Aşağıdaki sözde haber yalandır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür. Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz!" ifadelerini kullandı.

    Lütfi Elvan istifasını verdi iddiası yalan çıktı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir