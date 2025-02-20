Lütfü Savaş, CHP'den ihraç kararının iptali için mahkemeye başvurdu

DHA

CHP içindeki disiplin süreçleri, son dönemde partinin eski üyeleri arasında gerilimlere neden olmaya devam ediyor.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2024 yılında aldığı ihraç cezasına karşı hukuki yola başvurdu.

3 Kasım 2024'te, CHP'nin İstanbul Esenyurt'ta DEM Parti eş genel başkanlarının katılımıyla düzenlediği mitinge tepki gösteren Savaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu.

İHRAÇ KARARININ İPTALİNİ TALEP ETTİ

Paylaşımında, "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız." ifadelerini kullanan Savaş, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiş ve 11 Aralık 2024'te partiden ihraç edilmişti.

Savaş, 31 Ocak'ta Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, disiplin cezasının iptalini ve ihraç kararının kaldırılmasını talep etti.

"DİSİPLİN CEZASI HUKUKA AYKIRIDIR"

Lütfü Savaş'ın avukatı aracılığı ile mahkemeye başvurduğu dilekçede, "Dava konusu disiplin cezası müvekkilimin savunmaları dikkate alınmadan, usule, yasaya ve parti tüzüğü ile Disiplin Yönetmeliğine şekil ve usul bakımından aykırı olarak verilmiş olup, verilen ceza; T.C. Anayasa'sına, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununa, Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğüne ve Cumhuriyet Halk Partisi Disiplin Yönetmeliğine ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırıdır.

'Tüm dosya kapsamı, deliller, şikayet ve savunmalar birlikte değerlendirildiğinde' denilmiş ise de savunma talepli yazıda şikayetin tam olarak ne olduğu veya neye istinaden yapıldığı, yani isnadın tam olarak ne olduğu net bir biçimde ortaya konulmamıştır. Savunma istem yazısında; isnat edilen somut fiil, fiilin hukuki nitelendirmesi, karşılığında öngörülen disiplin cezası, elde edilen deliller gibi hususların soruşturulana bildirilmesi gerekmekte olup savunma istem yazısı bu koşulları taşımadığından müvekkilimin savunması usulüne uygun alınmamış olduğundan disiplin cezası şekil unsuru yönünden hukuka aykırıdır." denildi.

"SESSİZ KALMAYI BİR SORUMSUZLUK OLARAK GÖRMÜŞTÜR"

Dilekçede ayrıca yerel seçimlerde CHP ve DEM Parti arasında yapılan 'Kent Uzlaşısı' modeli eleştirilerek, şu ifadelere yer verildi: