Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır'ın fezlekeleri komisyonda

TBMM Karma Komisyonu, İyi Partili Lütfü Türkkan ile CHP'li Ali Mahir Başarır’ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeleri görüşecek.

Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a ait dokunulmazlık dosyalarını gündemine aldı.

11 Ocak Çarşamba günü toplanacak olan Karma Komisyon, İyi Partili Türkkan hakkında, 'şehit yakınına hakaret' ve 'basit yaralama' suçlarından hazırlanan dosyayı görüşecek.

Dokunulmazlıklarının kaldırılması kararı çıkarsa…

Komisyonda ayrıca CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, 'mahkeme heyetine müdahale ve saygısızlık' suçlaması ile hazırlanan fezleke ele alınacak.

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik karar alınırsa, Hazırlık Komisyonu kurulacak.

Şehit yakınına küfür iddiası

Bingöl'de şehit yakınına küfrettiği iddia edilen Lütfü Türkkan hakkında, hakaret ve etkili eylem suçlamasıyla fezleke hazırlanmıştı.

CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında da mahkeme heyetine hakaret, yargılamaya müdahale iddiasıyla fezleke düzenlenmiş dokunulmazlığının kaldırılması istenmişti.

Sadece HDP için bozuluyordu

Normal şartlarda dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin fezlekeler dönem sonuna bırakılırken, bu durum yalnızca HDP’liler için bozuluyordu.

Türkkan ve Başarır için komisyonun gündem yapması, iki milletvekilinin de dokunulmazlığının kaldırılacağı şeklinde yorumlandı.

(Lütfü Türkkan)

(Ali Mahir Başarır)