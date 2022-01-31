- Haberler
- Gündem Haberleri
- Lütfü Türkkan, Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana görüldü
Lütfü Türkkan, Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana görüldü
- Haber Merkezi
- 31.01.2022 - 12:17
- Güncelleme : 31.01.2022 - 12:33
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eski Kocaeli Milletvekili Salih Gün'ün (76) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Kılıçdaroğlu'na ziyarette eşlik eden bir isim dikkatlerden kaçmadı.
Kasım ayında şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfrederek büyük tepki çeken, ardından da İyi Parti'deki genel başkan vekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan, uzun bir aradan sonra Kılıçdaroğlu'nun yanında ortaya çıktı.
KARANFİL BIRAKTILAR
Türkkan, beraberindeki CHP'li heyetle İzmit ilçesine geçerek Milli Kimlik ve Direniş Anıtı'na karanfil bıraktı.
Lütfü Türkkan, Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana görüldü VİDEO
"ÇOK YAKIŞMIŞLAR"
Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lütfü Türkkan'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile görülmesine tepki gösterdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok yakışmışlar. Kemal Kılıçdaroğlu, şehidimizin ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan ile birlikte açılışa katılmış. Tuz kokmuş artık." dedi.
İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit yakınına küfretti +18