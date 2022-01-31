Haberler

Gündem Haberleri

Lütfü Türkkan, Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana görüldü

Lütfü Türkkan, Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana görüldü

Şehit ağabeyine küfrederek büyük tepki çeken, ardından da İyi Parti'deki görevinden istifa eden Lütfü Türkkan, uzun bir aradan sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında görüldü.