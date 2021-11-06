Lütfü Türkkan'ın basın açıklaması iptal edildi

Şehit ağabeyine küfreden İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkan'ın yapacağı basın açıklaması, Meral Akşener'den dilediği özür videosunun ardından iptal edildi.

İyi Parti Kocaeli Milletekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de esnaf ziyaretleri sırasında şehit ağabeyi Tahir Gümren tepkisiyle karşılaşınca ağza alınmayacak hakarette bulunmuştu.

Yaşanan bu olayın ardından Türkkan, dün gece bir video yayınlayarak şehit ağabeyi yerine Meral Akşener'den özür dilemişti.

BASIN AÇIKLAMASI İPTAL EDİLDİ

Türkkan'ın bugün saat 12.00’de İstanbul İl Başkanlığı’nda basın açıklaması yapacağı bildirilirken, konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Lütfü Türkkan'ın yapacağı basın açıklamasının iptal edildiği öğrenildi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit yakınına küfretti +18

AKŞENER AFFI

Türkkan'ın istifa edeceği konuşulurken, basın açıklamasının iptal edilmesi Akşener tarafından affedildiği yönünde yorumlandı.

Olayla ilgili İyi Parti ve CHP'den herhangi bir açıklama gelmezken, yaşanan bu çirkin olaya ne kadar daha kayıtsız kalacakları merak konusu oldu.

Lütfü Türkkan özür videosu yayınladı