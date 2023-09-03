Macron: Burkina Faso, Mali ve Nijer ancak Fransa sayesinde varlar Uzun yıllardır Fransa'nın sömürgesi altında olan Burkina Faso, Mali ve Nijer, özgürlüklerine kavuşmak adına ayaklandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise "Burkina Faso, Mali ve Nijer ancak Fransa sayesinde varlar ve onları teslim etmeyeceğiz" dedi.

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ensonhaber.com

Uzun yıllar Fransa sömürgesi altında bulunan Burkina Faso, Mali ve Nijer, bu duruma son vermek için hamleler yapmaya başladı.

Özellikle Nijer, sesini yüksek çıkaran ülke oldu. 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un görevden uzaklaştırılmasıyla sonuçlanan darbe sonrası halk, Fransa'nın tamamen çekilmesini istedi.

Nijer'de yönetimi ele alan cunta, Fransa'ya askeri varlıklarını ülkeden çekmelerine yönelik de zaman tanıdı.

Yaklaşık 1500'e yakın askeriyle bölgede bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise "Darbeyi tanımıyoruz" dedi.

Macron ayrıca görevine son verilen Cumhurbaşkanı Bazum ile konuştuğunu da söyleyerek, "Cumhurbaşkanı Bazum'la her gün konuşuyorum." ifadelerini kullandı.

Macron'dan "Teslim etmeyeceğiz" açıklaması

Nijer, Macron'un işlerine müdahale ettiğini söylerken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise yaptığı açıklamada, "Burkina Faso, Mali ve Nijer ancak Fransa sayesinde varlar ve onları teslim etmeyeceğiz." dedi.

Bu açıklama Fransa'nın Afrika'dan elini çekmeyeceğini gösteriyor. Ayrıca Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Fransız askeri varlıklarına ve diplomatik misyonlarına zarar verecek "her türlü yeni gerilime karşılık vermeye hazır olduklarını" belirtti.