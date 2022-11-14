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    Macron’dan Türkiye’ye: Terörle mücadelede yanınızdayız

    Macron’dan Türkiye’ye: Terörle mücadelede yanınızdayız

    Taksim’deki terör saldırısını kınayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’ye başsağlığı diledi. Macron, “Başımız sağ olsun. Terörle mücadelede yanınızdayız” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 09:56
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    Türkiye’nin kalbi İstanbul’un en işlek noktalarından biri olan Taksim, dün kana bulandı.

    Bir kadın terörist, meydana bombayı bırakıp, kaçtı.

    6 can kaybımız var

    16.20 sıralarında bombanın patlamasıyla 4’ü olay yerinde 6 kişi can verdi, 81 kişi yaralandı.

    Yaralıların 39’u taburcu oldu, 42 yaralıdan 5’i yoğun bakımda, ikisinin de durumu ağır…

    Paris’teki saldırıların yıl dönümüydü

    Hain saldırı sonrası Türkiye’ye diğer ülkelerden başsağlığı mesajları yağdı.

    Dün aynı zamanda Paris’teki saldırıların yıl dönümüydü.

    13 Kasım 2015’te Fransa’nın başkenti Paris’teki bir konser salonu, stadyum, restoranlar ve barlara saldırı düzenlenmiş, 130 kişi bu saldırılarda hayatını kaybetmişti.

    Macron’dan Türkiye’ye: Terörle mücadelede yanınızdayız #1

    “Terörle mücadelede yanınızdayız”

    Fransa topraklarındaki en büyük toplu can kayıplarından biri olan saldırıları anan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’ye başsağlığı diledi.

    Macron, “Milletimiz için oldukça anlamlı olan bu günde, tam da 13 Kasım 2015 tarihinde hayatını kaybedenleri anarken, Türk halkı kalbinden, İstanbul'dan, saldırıya uğradı. Türk insanına mesajımız; acınızı paylaşıyoruz. Başımız sağ olsun. Terörle mücadelede yanınızdayız.” dedi.

    Macron’dan Türkiye’ye: Terörle mücadelede yanınızdayız #2

    Macron’dan Türkiye’ye: Terörle mücadelede yanınızdayız #3

    Macron’dan Türkiye’ye: Terörle mücadelede yanınızdayız #4

    Macron’dan Türkiye’ye: Terörle mücadelede yanınızdayız #5

    Macron’dan Türkiye’ye: Terörle mücadelede yanınızdayız #6

    Macron’dan Türkiye’ye: Terörle mücadelede yanınızdayız #7


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