41 arkadaşını maden patlamasında kaybeden işçilerden Yusuf Akar, o gece yaşananları anlattı. Konuşurken sesi titreyen Akar, “Halı saha maçı yapacaktık, cenazelerini çıkardım” dedi.

Bartın’da Türkiye Taş Kömürü (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında patlama oldu.

41 can bu patlamada yitip, gitti.

Maden şehitleri, geride büyük bir acı bıraktı.

“Halı saha maçı yapacaktık”

Facianın yaşandığı gece vardiyasından çıkan maden işçisi Yusuf Akar, yaşadıklarını AA'ya anlattı.

Patlama ile birlikte dışarıda olan arkadaşları için bir saniye bile düşünmeden ocağa indiklerini söyleyen Akar, “Ben gece vardiyasından çıktım. Akşamüzeri patlama oldu, hepimiz ocağa indik. Koştura koştura indik, mücadele ettik kurtarmak için ama belli bir yere kadar gidebildik. Belli bir yerden sonra daha deneyimli madenciler indi, onlar devam ettiler. Ağlayarak çıktım oradan. Çok yakın arkadaşlarım var, halı saha maçı yapacaktık. Ben onların cenazesini çıkardım buradan.” dedi.

Bartın’da maden işçisi Yusuf Akar yaşadıklarını anlattı VİDEO

Su torbaları yangının büyümesini engelledi

Ocaktaki su torbalarının yangının büyümesini engellediğini de aktaran Akar, “O gece su torbaları vardı. Bizim emniyet servisinin su torbaları var, tavanlara bağladığı. Bunlar herhangi bir patlamada basınçla beraber patlıyor. Ateşi püskürttüğü için basınç devam etmiyor. Yani yangın sönmüş oluyor. Manuel olarak elle dolduruluyor ve yerine koyuluyor.” diye konuştu.

“Takdiriilahi olarak bakıyorum”

Konuşurken sesi titreyen Akar, bölgedeki son çalışmalara da değindi.

Akar, “Şu an baraj yapıyorlar ve kapatıyorlar. Yangını söndürüyorlar. Tünellerde gaz sıkışması var mı kapattığımız için biz görmüyoruz. Burada herkes canını ortaya koydu. Sonuçta aşağıda ne olacağını kestiremiyorsun. Burada emniyet servisimiz çok iyi çalışıyor. Her şeyin takibi yapıldığı halde böyle bir şey oldu. Her yerde ölçüm cihazı var. Buna takdiriilahi olarak bakıyorum.” ifadelerini kullandı.