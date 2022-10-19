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    Maden şehitlerine ilişkin teklif Meclis'e verilecek

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Bilgin, madencilere yönelik hazırlanan kanun teklifinin, 2003'ten sonraki tüm maden kazalarında hayatını kaybedenleri kapsayacağını duyurdu.
    • 19.10.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 12:51
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    Maden şehitlerine ilişkin teklif Meclis'e verilecek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MKYK'sında ana gündem, Bartın'da yaşanan maden kazası oldu.

    Toplantıda, Türkiye'nin en büyük maden faciaları arasında yer alan olaya ilişkin ayrıntılar ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden kazalarında hayatını kaybedenler için mevzuata eklenen geçici düzenlemelerin kalıcı hale getirilmesi yönünde talimat vermişti.

    Ayrıca toplantıda, yasa hazırlığı için çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı.

    Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden şehitlerinin yakınları için hazırlanacak mali destek paketinin de bir an önce Meclis’e getirilmesi talimatını vermişti.

    Aynı zamanda destek paketinin torba yasaya eklenmesi de planlandı.

    Maden şehitlerine ilişkin teklif Meclis e verilecek #1

    2003'ten sonraki maden kazalarını kapsayacak

    Konuya ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, madencilere yönelik hazırlanan kanun teklifinin Meclis'e gönderileceğini açıkladı.

    Bilgin, çalışmanın 2003'ten sonraki tüm maden kazalarında hayatını kaybedenleri kapsayacağını belirtti.

    Maden şehitlerine ilişkin teklif Meclis e verilecek #2


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