MADO'nun sahibinin gazetecilere saldırdığı anlar Bir etkinlik alanında gazetecileri tehdit eden MADO'nun sahibinin, 'Kameralar kayıtta' uyarısıyla 5 saniye önce söylediklerini inkar etmesi gündem oldu.

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ensonhaber.com

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş deprem felaketi sırasında depremzedelere su bile sağlamadığı iddialarıyla gündeme gelen MADO yine bir tartışmanın ortasında...

Kahramanmaraş merkezli ve yüzlerce şubesi olan firmanın sahibi Atilla Kanbur'un, gazetecilere yönelik hakaret ve saldırı anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Şubeleri ruhsatsız güçlendirdi iddiası

Kahramanmaraş'ta şubelerini ruhsatsız ve izinsiz şekilde güçlendirdiği öne sürülen Kanbur'a, bu iddialar soruldu.

Gazeteci, Kanbur'a, "Kahramanmaraş'ta herhangi bir binaya güçlendirme yapılmadı ama siz o binayı güçlendirdiniz" sorusunu yöneltince sinirlerine hakim olamayan Kanbur, bir anda hakaretlere başladı.

Gazetecileri tehdit etti

Bir etkinlik alanında yaşanan olayda, kameraların kayıtta olduğundan habersiz gazetecilere küfreden Kanbur, "Seni zıplatacağım." diyerek gazeteciyi tehdit ederken, çekim yapan kameramana da, "Sen o ib.nin adamı mısın?" dediği duyuluyor.

5 saniye sonra inkar etti

Kameranın kayıtta olduğu söylenen Kanbur'un, sadece 5 saniye önce söylediklerini inkar etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntüler büyük tepki çekti.

"Ben Çinliyim"

Kanbur daha önce, Çin'in uygur Türklerine karşı uyguladığı politikalar karşısında Çin'deki şubeleri ve ekonomik ilişkileri üzerinden Çin'den yana tavır almasıyla gündeme gelmişti.

Maraş'ta Uygur Türkleri'nin organizasyonalarını iptal eden Kanbur, "Ben Çinliyim" sözleriyle tepkilere neden olmuştu.