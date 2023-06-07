Maduro'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafıyla yeni dünya birliği mesajı Türkiye ile Venezuela ilişkilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı yeni bir paylaşımda bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yeni dünya birliği ve işbirliği mesajı verdi.

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Türkiye'nin bir kez daha Cumhurbaşkanı olarak görmek istediği Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Göreve Başlama Töreni'ne Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da katılmıştı.

Törenin ardından Suudi Arabistan'a geçerek Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed Bin Salman ile bir araya gelen Maduro, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye vurgulu bir paylaşımda bulundu.

"Yeni dünyanın birliği ve işbirliğinde sağlam kalıyoruz"

Görüşmelere ve alınan kritik kararlara dair paylaşımına Erdoğan'la birlikte olduğu fotoğrafı da ekleyen Venezuela Devlet Başkanı, "Türkiye ve Suudi Arabistan gibi dost ülkelerdeki uluslararası çalışma gündemimiz tam bir başarıya ulaşmış, stratejik alanlarda sağlam karşılıklı yardım ve alışveriş köprüleri kurmamızı sağlamıştır. Yeni dünyanın birliği ve işbirliğinde sağlam kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Nicolas Maduro, "Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüm ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Venezuela halkı adına kendisine bir kez daha tebriklerimi ilettim. İlişkilerimizi pekiştiren bir zaferdir" demişti.