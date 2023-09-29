Mağazalar önünde iPhone kuyruğu: 90 bin TL’ye müşterim hazır iPhone'nin yeni modeli Karaköy sahilde bulunan bir alışveriş merkezine helikopterle getirilerek satışa sunuldu. Geceden itibaren sırada bekleyen vatandaş 66 bin liradan alıp 90 bin liraya müşterisi olduğunu belirtti.

DHA

iPhone'nin yeni modeli, İstanbul’da saat 00.00‘da satışa sunuldu.

Vatandaşlar, İstanbul’da bir çok alışveriş merkezinde satışa çıkan yeni model telefonu almak için saatler öncesinden sıraya girdi.

Helikopterle getirildi

Karaköy sahilde bulunan bir alışveriş merkezine helikopterle getirilen cihazlar, çatıdan dağcı ekipmanlarıyla sarkan 2 kişi tarafından mağazaya indirildi.

Hazırlanan görsel şov eşliğinde satışa sunulan yeni model cep telefonuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"90 bin liraya hazır müşterim var"

Ticaret yapmak amacıyla sırada beklediğini dile getiren Mehmet Fatih Altunç şu ifadeleri kullandı:

Ben ticari amaçla bekliyorum. Biz bu telefonun lansmanına geldik. Sabah baktım ‘enayiler’ demişler. Alıyorlar işte yerlerde yatıyorlar. Biz o gün geldik 4 tane telefon aldık. Üzerine 10 lira koyduk, 40 lira para kazandık geçen sene. 40 bin liranın para olduğu zaman, ben yatırımcıyım arkadaşlarımı topladım adam başı bir iki tane alacağız abi 10 lira koysak 8 tane alsak 80 bin lira yapıyor, 80 bin lira kim kazanıyor? 10 satıyorum 1 tane bana kalıyor. Ben teknolojği bağımlısı değilim kullanıyorum. Müşterilerime teşekkür ediyorum ama benim müşterim teknoloji bağımlısı ilk kullanma hastası olduğu için arz talep talep karşılanmıyor kara borsaya düşüyor 76-77 liradan satacaklar, ben 85-86 liradan satacağım. Benim 90 bin liraya hazır müşterim var.

"Batman'dan geliyorum"

Ünlü markanın, Kadıköy Bağdat Caddesi’nde bulunan mağazasının önünde ise bir grup vatandaş sabah saat 08.00’deki açılış saatini bekledi.

Batman ve Malatya’dan geldiklerini ifade eden Adnan Koşar "Ben Batman’dan geliyorum. Bu arkadaş Malatya’dan geliyor. Ben 1 hafta önce sipariş verdim. Başka bir marketten aldım. Sabah 06.00’ya kadar buradayız." dedi.

"İlk biz alalım dedik"

Yeni modele bir an önce sahip olmak isteyen Kenan Sarıkaya şöyle devam etti:

Yeni çıkıyor. Bizde bir heves ettik. Alacağız buradan ve gideceğiz, sabah 08.00'e kadar mecbur buradayız. Erkenden gelip alalım dedik. İlk bize gelsin telefon. Bekleniyordu da telefon dedik ilk biz alalım. Dedik ki sabaha kadar oturacağız orada perişan oluruz orada bir de sandalye atalım bekleyelim. Sıkıntı olmasın uyursak da üstünde uyuyalım diye. İçecek kahve, çekirdek, cips her şeyimizle buradayız.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)