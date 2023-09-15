Mahir Ünal, depremzede yaşlı teyzeyle arasında geçen diyaloğu anlattı Adem Metan'ın sorularını yanıtlayan Mahir Ünal, o dönem Sakarya Valisi olan Çetin Oktay Kaldırım ile birlikte çadırına gittiği yaşlı teyzenin fedakarlığına değindi: "Deprem üzerine kaynar su dökülmüş, söylemiyor. Teyzeyi hastaneye kaldırdık, birinci dereceden yanık. O teyze 3 gün o yanıkla yaşamış."

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6 Şubat'ta tarihin gördüğü en büyük deprem felaketini yaşadık..

Kahramanmaraş'ta meydana gelerek 11 ili vuran depremlerde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken, binlerce ev ise kullanılamaz hale geldi..

Afet bölgesinde hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürerken, bir yandan da hafızalara kazınan o anlar ortaya çıkıyor.

Bunlardan bir tanesini AK Parti'de uzun yıllardır siyaset yapan, hemen hemen her görevde bulunmuş tecrübeli siyasetçi Mahir Ünal anlattı.

Gazeteci Adem Metan'a konuk olan Mahir Ünal, deprem bölgesinde yaptığı çadır ziyaretine değindi.

Aynı zamanda Kahramanmaraş'ta milletvekilliği yapmış olan Mahir Ünal, o dönem Sakarya Valisi olan Çetin Oktay Kaldırım ile birlikte ziyaret ettikleri depremzede yaşlı bir teyzeyle yaşadıkları diyaloğu anlattı.

"Teyze, 3 gün birinci derece yanıkla yaşamış"

Mahir Ünal, deprem sırasında üzerine kaynar su dökülen ve birinci derece yanıkla 3 gün yaşayan yaşlı teyzenin hikayesini şu ifadelerle anlattı:

Sakarya Valimiz Çetin Oktay Kaldırım ile bir çadıra girdik. Bir tane yaşlı teyze. Halinden belli böyle kıvranıyor. Valimiz hemen dedi ki "Teyze neyin var". "Bir şeyim yok yavrum" dedi. Oktay Bey "Yok yok teyze bir şey var" dedi.



"Yavrum depremde üstüme kaynar su döküldü" dedi. "Teyze seni hemen hastaneye gönderelim niye söylemiyorsun" dedi. Dedi ki "Yavrum, bu kadar ihtiyaç sahibi varken, bu adar acı varken bir de benim derdimle mi uğraşacaksınız" dedi. Teyzeyi hastaneye kaldırdık, birinci dereceden yanık. O teyze 3 gün o yanıkla yaşamış.

"Bu millet devletiyle beraber böyle kenetlendi"