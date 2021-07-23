Kahramanmaraş’ta vatandaşlarla bir araya gelen Mahir Ünal, Amerikan Chest Foundation tarafından fonlanan medya kuruluşlarına yönelik, “Türkiye’nin özgüvenine saldırıyorlar.” açıklamasını yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin ve Göksun ilçelerine gerçekleştirdiği ziyaret ile vatandaşlarla bir araya geldi.

Ünal, burada yaptığı konuşmada muhalefete yönelik eleştirilerde bulundu.

Muhalefetin elinde yapım değil yıkım listesi olduğunu ifade eden Ünal, şu sözleri kaydetti:

“Bir ülkede muhalefet ne der? Sen duble yol yaptın ben daha iyisini yapacağım. Sen savunma sanayinde SİHA yaptın ben insansız uçak yapacağım. Sen doğu Akdeniz’de haklarımızı korudun ben doğalgaz çıkaracağım der. Peki, CHP’nin hiç bugüne kadar ya da diğer birbirine benzemezler ittifakından birinin bugüne kadar şunu yapacağız dediğini duydunuz mu?

Mahir Ünal’dan ‘fondaş’ medya açıklaması: Türkiye’nin özgüvenine saldırıyorlar ViDEO







“YAPIM LİSTESİ YOK, YIKIM LİSTESİ VAR”

Ellerinde bir liste var; gelince Kanal İstanbul’u kaldıracağız, üçüncü hava alanını kaldıracağız, üçüncü köprüye gerek yok, Sabiha Gökçen’i niye yaptınız? Adamların elinde bir yapım listesi yok yıkım listesi var.”

“TÜRKİYE’NİN ÖZGÜVENİNE SALDIRIYORLAR”

Ünal konuşmasında Amerikan Chest Foundation tarafından 2001-2021 yılları arasında Türkiye'de fonlanan Medyascope, Mezopotamya, Independent Türkçe ve 140journos gibi medya kuruluşlarına da değindi.

Bu medya kuruluşlarına 3 milyon 535 bin 574 dolar tutarında fon aktarılmasına yönelik açıklamalarda bulunan Ünal, Türkiye’ye Almanya’dan, Fransa’dan, İngiltere’den, Hollanda’dan bakıldığında büyük bölgesel güç görüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye süper güç olamazmış. Türkiye bölgesel güç değilmiş. Bunu kimler söylüyor? Bunu Fondaş gazeteciler söylüyor. Dün Amerikalı bir kuruluş Amerika’nın Türkiye’de fonladığı medya kuruluşlarını açıkladı. Amerika’nın içeride fonladığı 40 bin, 50 bin, 165 bin dolar destek sağladığı medya kuruluşları ne yapıyorlar? Türkiye’nin özgüvenine saldırıyorlar. Türkiye’nin yapabilme kapasitesine saldırıyorlar.





“TÜRKİYE’NİN YAPABİLİRİZ DEME CESARETİNE SALDIRIYORLAR”

Silahlı insansız hava aracı yapıyoruz bir de bakıyoruz ki dalga geçmişler. İtibarsızlaştırmak için o drone onu markette de satıyorlar diyorlar.

Doğalgaz buluyoruz ne olacak ki diyorlar. Bölgenin kaderini değiştiriyorsunuz, yüz yıl sonra kuzey Afrika’ya gidiyorsunuz, yüz yıl sonra Kafkaslara dönüyorsunuz, 30 yıldır Karabağ’da çözülmeyen sorunu çözüyorsunuz, Libya’da birçok ülkenin arkasında durduğu darbeci Hafter’i bertaraf ediyorsunuz, Doğu Akdeniz’de haklarınızı koruyorsunuz bunlar itibarsızlaştırmaya ve alay etmeye devam ediyorlar. Niye, çünkü fondaşlar. Çünkü bunun için fonlanıyorlar.

Türkiye’nin gelişim yeteneğine saldırmak için, Türkiye’nin özgüvenine saldırmak için, Türkiye’nin yapabiliriz deme cesaretine saldırıyorlar.

Ben Türkiye geleceğin süper gücüdür deyince çok rahatsız olmuşlar.

Bir millet düşünün ki gece tankların, helikopterlerin ve mermilerin önüne çıplak göğsünü siper etsin, çıplak elleriyle devletini kurtarsın sabahleyin hiçbir şey olmamış gibi elini yüzünü yıkayıp işine gitsin.”