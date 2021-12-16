Mahmut Gürcan kimdir? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın biyografisi

Mahmut Gürcan kimdir? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın biyografisi

Mahmut Gürcan, Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı'na atandı. Peki Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan kimdir? İşte biyografisi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile atama kararları 16 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.

Karara göre; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alınarak yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.

Bu gelişmenin ardından Marmara Üniversitesi mezunu olduğu bilinen Mahmut Gürcan'ın hayatı merak konusu oldu.

Peki Mahmut Gürcan kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte yeni Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın biyografisi...

MAHMUT GÜRCAN KİMDİR?

09 Ekim 1966 tarihinde dünyaya gelen Mahmut Gürcan, ilkokul eğitimini Zeytinburnu İmam Hatip Ortaokulu'nda tamamladıktan sonra liseyi Şehremini Lisesi'nde okumuştur.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olan Mahmut Gürcan, Refah Partisi geleneğinden gelmektedir.

2001 yılından itibaren AK Parti İlçe yöneticiliği ve 2006/2014 3 dönem AK Parti Bakırköy ilçe başkanlığı yapan Gürcan, aynı zamanda bir iş adamıdır.

Birçok Sivil Toplum Kuruluşu (STK) yöneticiliği ve üyeliği bulunan Mahmut Gürcan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

15 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete kararıyla Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcılığı görevine getirilmiştir.