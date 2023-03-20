Mahmut Özer açıkladı! 4 ilde kantinlerden kira bedeli alınmayacak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kantinci esnafının olumsuz etkilenmemesi amacıyla Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da okul kantinlerinden kira bedeli alınmayacağını, depremden etkilenen diğer illerde ise indirim uygulanacağını duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tek yürek olan Türkiye'de yaralar sarılmaya çalışılıyor.

11 ili etkileyen depremler özellikle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da büyük yıkıma sebep oldu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i kabul etti.

Deprem bölgesindeki okul kantinci esnafının sorunlarının da ele alındığı görüşmede TESK Başkanı Palandöken, deprem sonrasında bölgedeki kantincilerin sorunlar yaşadığını belirterek okul kantinleri için kira düzenlenmesi istediklerini iletti.

Bakan Özer, deprem bölgeleri hakkında alınan yeni kararları açıkladı.

4 ilde kira bedeli alınmayacak

Bakan Özer de haziran ayında okul kantini kira artışını 2022- 2023 eğitim öğretim yılı boyunca yüzde 25'e sabitleme kararı aldıklarını anımsattı.

Bu kapsamda depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da kantinci esnaflardan kira bedeli alınmayacak.

"Kira bedelleri 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlangıcına kadar alınmayacak"

Yeni okul kantin düzenlemesiyle ilgili yazının illere gönderildiğini belirten Özer, deprem sonrası bölgedeki okullarda eğitim öğretime ara verildiğini ifade ederek, düzenlemeye ilişkin şunları söyledi:

Yaşadığımız derin acı sonrası hayatın mümkün olduğunca normalleşebilmesi için aşamalı olarak bölgedeki okullarımızı açıyoruz. Afet bölgesi olarak ilan edilen Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illeriyle Sivas ilinin Gürün ilçesinde yer alan bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlardaki kantin gibi yerlerin kiraları, deprem nedeniyle mağduriyet yasayan öğrencilerimizin sağlıklı şekilde beslenme ihtiyaçlarının sağlanması ve kantinci esnafının olumsuz etkilenmemesi amacıyla muhammen bedel tespit komisyonu tarafından indirime tabi tutulacak. Depremden en çok etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da ise eğitim öğretimin başlaması durumunda, bu illerdeki bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda kantin yerlerinin kira bedelleri 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlangıcına kadar alınmayacak.

"Fesih işleminden dolayı herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacak"

Ayrıca talep edilmesi durumunda kira sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilebileceğini belirten Özer, şöyle konuştu: