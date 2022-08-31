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Mahmut Özer: İki güzide meslek grubuyla ilgili manipülasyona karşıyız

Mahmut Özer: İki güzide meslek grubuyla ilgili manipülasyona karşıyız

Bakan Özer, "İki güzide meslek grubu yani öğretmen ve polisleri karşı karşıya getirmeyle ilgili her türlü manipülasyona şiddetle karşıyız" dedi.