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- Mahmut Özer: İki güzide meslek grubuyla ilgili manipülasyona karşıyız
Mahmut Özer: İki güzide meslek grubuyla ilgili manipülasyona karşıyız
Bakan Özer, "İki güzide meslek grubu yani öğretmen ve polisleri karşı karşıya getirmeyle ilgili her türlü manipülasyona şiddetle karşıyız" dedi.
- 31.08.2022 - 11:58
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "İki güzide meslek grubu yani öğretmen ve polisleri karşı karşıya getirmeyle ilgili her türlü manipülasyona şiddetle karşıyız."
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