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    Mahmut Özer: İki güzide meslek grubuyla ilgili manipülasyona karşıyız

    Bakan Özer, "İki güzide meslek grubu yani öğretmen ve polisleri karşı karşıya getirmeyle ilgili her türlü manipülasyona şiddetle karşıyız" dedi.
    • 31.08.2022 - 11:58
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    Mahmut Özer: İki güzide meslek grubuyla ilgili manipülasyona karşıyız

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "İki güzide meslek grubu yani öğretmen ve polisleri karşı karşıya getirmeyle ilgili her türlü manipülasyona şiddetle karşıyız."

    AYRINTILAR GELİYOR...


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