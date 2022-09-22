Mahmut Özer: Meslek liseleri yeni bir rekora ulaştı

Mahmut Özer, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının, döner sermaye işletmesi kapsamında 2022 yılının ilk 8 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre ne kadar gelir artışı sağladığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı bir açıklama yaptı.

Bakan Özer açıklamasında, mesleki ve teknik eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerine yönelik atılan adımların yanı sıra yapılan yasal değişiklikler sayesinde meslek liselerinin hem beşeri hem de ekonomik açıdan meyvelerini güçlü şekilde vermeye davam ettiğini söyledi.

Mahmut Özer, bu bağlamda mesleki eğitimde döner sermaye kapsamında gerçekleştirilen üretimlerden elde edilen gelirde 2021 yılına kıyasla 2022’nin ilk 8 ayında rekor bir artış sağlandığını belirtti.

"Yeni bir rekor"

Mesleki eğitimdeki dönüşümlerde önceliğin eğitim, üretim ve istihdam döngüsünü güçlendirmek olduğunu vurgulayan Bakan Özer, "Bu anlamda attığımız adımlardan biri de döner sermaye kapsamında meslek liselerinde yapılan üretim kapasitesini artırmaktı.

Buna göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarımızın 2021 yılının ilk 8 aylık toplam geliri 312 milyon 908 bin lira iken bu gelir, 2022 yılının ilk 8 ayında yüzde 243 oranında artışla 1 milyar 75 milyon lirayı aşarak yeni bir rekora ulaştı." dedi.

En yüksek gelir İstanbul'dan

Üretimden en fazla gelir sağlayan ilk 3 ilin sırasıyla İstanbul, Ankara ve Gaziantep olduğunu belirten Bakan Özer, "Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının 8 ayda yaptıkları üretimlerden İstanbul 117, Ankara 105 ve Gaziantep ise 91 milyon lirayı aşkın gelir elde etti. Geçen yıl aynı dönemde İstanbul 41, Ankara 31 ve İzmir yaklaşık 15 milyon lira gelir sağlamıştı.

Okullar bazında yapılan üretim sıralamasında ise 25 milyon 255 bin liralık üretimle Gaziantep Şehit Kamil Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 1'inci, Hatay Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 22 milyon 90 bin liralık üretimle 2'nci ve İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 21 milyon 383 bin liralık üretimle 3'üncü sırada." dedi.

Bakan Özer'den teşekkür

2022 yılının ilk 8 ayında en fazla gelir elden eden ilk 3 okulun yiyecek içecek hizmetleri, bilişim teknolojileri, elektrik elektronik teknolojisi, metal teknolojisi, kimya teknolojisi, makine teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı alanlarında üretim yaptığını bildiren Bakan Özer, yiyecek içecek hizmetlerinde 256 milyon 794 bin, mobilya ve iç mekan tasarımında 207 milyon 487 bin, konaklama ve seyahat hizmetlerinde 126 milyon 198 bin, kimya teknolojisinde 87 milyon 510 bin ve bilişim teknolojilerinde 68 milyon 765 bin lira gelir elde edildiğini belirtti.

DHA'nın haberine göre; Bakan Özer, bu süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, tüm il müdürleri, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.