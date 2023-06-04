Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı görevini Yusuf Tekin'e devretti MEB'de Özer'den sonra Tekin dönemi resmen başladı. Tekin, Türkiye Yüzyılı adımları konusunda kendi Bakanlığını işaret ederken, Özer de törende bir konuşma yaptı.

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Yeni kabinenin açıklanması sonrası düzenlenen devir teslim törenlerinin adreslerinden biri de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) oldu.

Mahmut Özer, bakanlık görevini Yusuf Tekin'e devretti. Özer ve Tekin, karşılıklı olarak birbirlerine çiçek takdim etti.

MEB'de Yusuf Tekin dönemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Bakan Tekin, ilk açıklamasında şunları söyledi:

Bundan yaklaşık 5 yıl önce bu salonda yine duygusal bir veda ile aranızdan ayrılmıştım. Şimdi yine aynı duygusallık içerisindeyim. Birlikte yol yürüdüğümüz birçok arkadaşımızla bu salonda bulunmaktan dolayı çok mutluyum.



Bu salonda çok sıkıntılı zamanlarda çok sıkıntılı toplantılar yaptığımız bir an gözümün önünden geçti. Birlikte mücadele ettiğimiz birçok arkadaşımız salonda.



Bizi bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza, güvendiği için, layık gördüğü için kendisine şükranlarımı sunuyorum.



Bugün ve bundan sonra da yine onun destekleriyle inşallah çok güzel şeyler yapacağız. 2018'den itibaren Türkiye'de çok şey değişti. Özellikle 2023 seçimleri sonrası Türkiye'de hem siyasette hem bürokraside birçok paradigma değişti, değişmek zorunda.

"Bunun taahhüdünü huzurlarınızda vermek istiyorum"

Artık önlerindeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağını düşündüklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu iddiamızda samimiysek ve başarılı olmak istiyorsak bunun adımlarının atılacağı yer de kuşkusuz Milli Eğitim Bakanlığı'dır." dedi ve ekledi:

Biz bu ideali hayata geçirmek için Bakanlığımızın merkez teşkilatı, taşrada kahrımızı çeken öğretmen arkadaşlarımız, taşrada sıkıntılarla boğuşan idareci arkadaşlarımız, idari personellerimiz, özel öğretim kurumlarımızla birlikte Türk Milli Eğitim Sistemi'ni hak ettiği yere çıkarmak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Bunun taahhüdünü huzurlarınızda vermek istiyorum.

"Yusuf Hoca'mın bakanlığını tebrik ediyorum"

Özer de söz konusu törende şöyle konuştu:

Tek duam vardı bakanlığa başlarken: Girdiğim gibi çıkabilmek. İlkeli, dürüst, şeffaf, ilkeyi merkeze alan ve eğitim sisteminin güzelleşmesi için çalışmayı Rabbimden bana nasip etmesi için dua etmiştim. Allah'ıma hamd ediyorum duamı kabul ettiği için.



Sayın Yusuf Hoca'mın bakanlığını tebrik ediyorum. Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum.