- En Son Haber
- Gündem Haberleri
- Mahmut Tanal'ın amaçsız eylemi
Mahmut Tanal'ın amaçsız eylemi
CHP'li Mahmut Tanal'ın Meclis sıralarına anlamsız yere zarar verip ses çıkarmaya çalışmasına anlam verilemedi.
- Haber Merkezi
- 10.06.2020 - 09:34
Koronavirüs döneminde uzun bir süre tatile giren Meclis eski günlerine dönmeye başladı.
Gerilimin yüksek olduğu Meclis Genel Kurulu'nda tartışmalar eşliğinde çalışmalar devam etti.
DEVLET MALI BU, YAZIK DEĞİL Mİ
Ses çıkarıp iktidar milletvekillerine tepki göstermek için devlet malına zarar veren CHP İstanbul Milletvekil Mahmut Tanal, kameralara yakalandı.
CHP'li Tanal'ın Meclis'te çekilen görüntüleri tepkilere neden oldu.
Meclis sıralarına zarar veren CHP'li Mahmut Tanal ViDEO