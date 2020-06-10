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    Mahmut Tanal'ın amaçsız eylemi

    Mahmut Tanal'ın amaçsız eylemi

    CHP'li Mahmut Tanal'ın Meclis sıralarına anlamsız yere zarar verip ses çıkarmaya çalışmasına anlam verilemedi.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2020 - 09:34
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    Mahmut Tanal'ın amaçsız eylemi

    Koronavirüs döneminde uzun bir süre tatile giren Meclis eski günlerine dönmeye başladı.

    Gerilimin yüksek olduğu Meclis Genel Kurulu'nda tartışmalar eşliğinde çalışmalar devam etti.

    DEVLET MALI BU, YAZIK DEĞİL Mİ

    Ses çıkarıp iktidar milletvekillerine tepki göstermek için devlet malına zarar veren CHP İstanbul Milletvekil Mahmut Tanal, kameralara yakalandı.

    CHP'li Tanal'ın Meclis'te çekilen görüntüleri tepkilere neden oldu.

    Meclis sıralarına zarar veren CHP'li Mahmut Tanal ViDEO

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