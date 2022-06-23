Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir?

İsmailağa Cemaat lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti.Mahmut Efendi nerede doğdu,kaç yaşında ve neden öldü gibi sorular sıkça sorulmaya başlandı.İşte detaylar..

Mahmut Ustaosmanoğu yada bilinen ismiyle Mahmut Efendi 1927 yılında Trabzon'a bağlı Of ilçesinin Tavşanlı köyünde dünyaya geldi.

Mahmut Efendi gençlik yıllarının başında etraftaki köylerde bulunan hocalardan dini dersler aldı.16 yaşındayken hocalarından icazet alan Mahmut Efendi kendi köyünde dersler vermeye başladı.

1951 yılının ramazan ayında Sivas'ın Divriği ilçesine vaiz olarak atanan Mahmut Efendi yaptığı sohbetler ile çevredeki insanların büyük ilgisini çekti.

Teyzesinin kızı Zehra hanım ile evlenen Mahmut Efendi'nin bu evlilikten 3 çocuğu vardır.

1952 yılının sonlarına doğru şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi ile tanıştı.Askerliğini yaptıktan sonra Ali Haydar Efendi onu İsmailağa Camii'ne imam olarak atamak için yanına davet etti.1954 yılında burada imam olarak görev almaya başladı.1996 yılında ise 65 yaşını doldurduğu için buradan emekli olmuştur.

Mahmut Ustaosmanoğlu 6 Haziran 2022'de hastaneye kaldırılmıştır.Hastanede tedavi altına alınan Ustaosmanoğlu 23 Haziran 2022'de hayatını kaybetmiştir..