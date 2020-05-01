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    Makatı kapalı doğan Deniz’in tedavisine başlanıldı

    Adana’da doğuştan makatı kapalı dünyaya gelen 2 buçuk yaşındaki Deniz Aydın’ın tedavisine başlanıldı.
    • İHA
    • 01.05.2020 - 09:44
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    Makatı kapalı doğan Deniz’in tedavisine başlanıldı

    Dünyada ortalama dört bin doğumda bir görülen hastalıkla doğuştan makatı kapalı dünyaya gelen 2 buçuk yaşındaki Deniz Aydın, dün  “2 yaşındaki Deniz'in makatı doğuştan kapalı” başlığı ile yapılan haberle gündeme geldi.

    ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇARE OLDU

    Haberin yayınlanmasının ardından Adana İl Sağlık Müdürlüğü küçük kıza ve ailesine ulaştı.

    Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra minik Deniz'in tedavisi vakit kaybedilmeden İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatıldı.

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