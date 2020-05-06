Erdoğan'dan Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe ve idam tehdidi içerdiği gerekçesiyle "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı köşe yazısı nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Artı Gerçek'te yer alan Ragıp Zarakolu'nun, "Makus kaderden kaçış yok" ifadeleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Adnan Menderes'in fotoğrafları ile birlikte yayınlanan yazısı, tepkiye sebep olmuştu.

Yayınlanan yazı hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından suç duyurusunda bulunulurken; bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazının darbe ve idam tehdidi içerdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

"AÇIKÇA DARBE VE İDAM TEHDİDİ YAPILMIŞTIR"

Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından yapılan suç duyurusu dilekçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "halk oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olduğuna" dikkat çekilerek "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı açıkça darbe ve idam tehdidi yapılmıştır. Bu yayın ve tehditler aynı zamanda içinden geçmekte olduğumuz küresel salgın sürecinde ülkemizin devleti ve milletiyle birlikte yürüttüğü mücadeleyi de hedef alarak, başta yürütülen bu başarılı mücadeleye önderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm milletimizin moral ve motivasyonunu düşürmeyi, halk arasında korku ve tartışma yaratarak kamu barışını bozmayı amaçlamaktadır." ifadelerine yer verildi.

"FAŞİST VE VESAYETÇİ ANLAYIŞ..."

"Cumhurbaşkanlığı makamına karşı anti-demokratik çağrılarda bulunulduğu ve tüm demokratik kazanımların imha edilmesinin hedeflendiği" öne sürülen dilekçede, "Milletimizin iradesini, en büyük siyasal kazanımlarımız olan demokrasimizi ve cumhuriyetimizi açıkça tehdit etmektedir. Bu nedenle bu faşist ve vesayetçi anlayış sebebiyle şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmak zorunlu hale gelmiştir." denildi.

CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine "bir gazeteci olarak basın özgürlüğünün koruma alanın dışında kalan siyasi ve ideolojik kaygılar sebebiyle kasıtlı olarak kamu yararına aykırı şekilde" kaleme alındığı belirtilen yazının, hukuka aykırı olduğu ve bu nedenle ifade ve basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Dilekçede; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsına yönelik yapılan saldırının önlenmesi için Ragıp Zarakolu, Evrensel Gazetesi Sorumlu Müdürü ve bağlı olduğu yetkili, Artıgerçek İnternet Gazetesi Sorumlu Müdürü ve bağlı olduğu yetkililer hakkında, Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasal düzenine ve Cumhurbaşkanı'na karşı alenen işlemiş oldukları fiiller nedeniyle soruşturma açılarak cezalandırılmaları talep edildi.