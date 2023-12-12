Malatya Büyükşehir Belediyesi depremde hayatını kaybedenler için anıt yaptırdı Asrın felaketinden etkilenen Malatya’da hayatını kaybeden deprem şehitleri anısına şehir mezarlığında ‘6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı’ yapıldı.

İHA

CHP belediyeciliği heykellerle özdeşleşmiş durumda.

İl ve ilçelerde yapılan heykelleri hizmet olarak göstermeye çalışan belediyeler, vatandaşların tepkisini çekiyor.

Bu anlayışa bir yenisi daha eklendi ve anıt çalışması deprem bölgesinden geldi. Tek fark ise 'anıt hizmeti' yapan belediye CHP belediyesi değil.

Anıta deprem şehitlerinin adı yazıldı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen Malatya'da ‘6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı’ yaptırıldı.

Deprem anıtında vefat eden deprem şehitlerinin isimlerine yer verildi.

"Onların isimlerini bu anıtta yaşatacağız"

6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı hakkında bilgiler aktaran Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Osman Gönültaş, şu ifadeleri kullandı:

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısını yaşatmak adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan bizlere deprem şehitlerimizin anısına bir anıt yapılmasını söyledi. Bizler de Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı olarak 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden deprem şehitlerimiz için oluşturduğumuz alanda bir deprem anıtını yapmaya başladık. İnşallah onların isimlerini bu anıtta yaşatacağız. Rabbim bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bizlere verdiği destekten dolayı da Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a şahsım ve ekibim adına teşekkür ediyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)