Malatya sallanınca deprem yeniden hatırlandı! Uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi: Artçılar olacak.. AFAD'ın Malatya'da 5,2 büyüklüğündeki depremi açıklamasının ardından deprem uzmanlarından uyarı açıklamaları geldi. . Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Artçılar sürecek" dedi.

ensonhaber.com

Depremler, Türkiye'de unutulmaması gereken gerçeklerden biri.

Geçmiş yıllarda yaşanan deprem felaketlerine bir yenisi de geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta eklendi.

Kahramanmaraş merkezli depremler tarihe asrın felaketi olarak geçti.

Tam 11 kent depremin şiddetinden etkilendi ve adeta yerle bir oldu.

Malatya sallandı

Bu illerden biri de Malatya'ydı...

Asrın felaketinin izlerinin silinmeye çalışıldığı kentte bugün de 5.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

"Şimdilik daha büyüğü olmayabilir"

Bunun üzerine uzmanlardan peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ercan, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya'da 5,3'lük deprem Pütürge kolunun kırılmayan parçasında oldu. Şimdilik daha büyüğü olmayabilir. Artçılar sürecek."

"Kırılmayan bir fay parçası"

Bir açıklama da deprem uzmanı Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz'den geldi.

NTV'ye özel açıklamalar yapan Tüysüz, şu uyarılarda bulundu:

"Yeni bir deprem. Burası 2020'de yaşadığımız 6,8'lik Elazığ depremi ile 6 Şubat Kahramanmaraş depremi arasında kalan kırılmamış bir fay parçası. Bu fay parçasının üzerine bu iki depremle stres yüklenmiş durumda."

"4,5 büyüklüğüne kadar depremler görülebilir"

Böyle bir depremin beklenen bir deprem olduğunun da altını çizen Tüysüz, "Artçıların gelmesi mümkün. 4,5 büyüklüğüne kadar depremler görülebilir." ifadelerini kullandı.