Malatya'da, 12 bin 309 öğrenci eğitime başladı Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde büyük yıkım yaşanan Malatya'da, 12 bin 309 öğrenci yeniden ders başı yaptı.

DHA 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu Malatya'da, yıkımın etkileri giderilene kadar eğitime ara verilmişti.. 49 gün sonra 12 bin 309 öğrenci okula döndü. 141 okulda 1202 öğretmen görev yapıyor Malatya'nın Arapgir, Arguvan, Darende Doğanyol, Hekimhan, Kale, Pütürge ve Yazıhan ilçelerinde 141 okulda 1202 öğretmen ile dersler başladı. Kale İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, ilçedeki okullarında hasar olmadığını söyledi. Öğrenciler ise öğretmen ve arkadaşları ile buluştukları için mutlu olduklarını, okulların kapalı olduğu süre içerisinde kitap okuyup, ders çalıştıklarını belirtti.